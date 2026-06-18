Mesleki Eğitim Çalıştayı Sona Erdi - Son Dakika
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Mesleki Eğitim Çalıştayı Sona Erdi

18.06.2026 21:06
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İstanbul’da düzenlenen çalıştayda mesleki eğitimde dijital ve yeşil dönüşüm vurgulandı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün himayesinde düzenlenen "Alanlardan Geleceğe: İstanbul Mesleki ve Teknik Eğitim Alanları Çalıştayı" sona erdi.

İstinye Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, mesleki alanlara ilişkin sorunların tespit edilerek çözüm önerilerinin iki gün boyunca ele alındığı çalıştay kapsamında rapor hazırlandı.

Raporda, mesleki eğitimin yalnızca mevcut meslekleri sürdürmeye değil, yapay zeka, dijitalleşme, otomasyon, yeşil dönüşüm ve yeni nesil üretim teknolojileriyle değişen iş dünyasına insan kaynağı yetiştirmeye odaklanması gerektiği belirtildi.

Birçok alanda öne sürülen en kritik ihtiyacın atölye, laboratuvar ve uygulama ortamlarının güncel sektör teknolojilerine uygun hale getirilmesi olduğu vurgulanan raporda, bilişim, biyomedikal, kimya, gıda, makine, endüstriyel otomasyon, denizcilik, gemi yapımı ve inşaat gibi alanlarda öğrencilerin gerçek sektör koşullarına yakın eğitim almasının önemine işaret edildi.

Okul ve sektör işbirliklerinin kişisel çabalardan çıkarılarak kurumsal protokollerle güçlendirilmesi gerektiği belirtilen raporda, sektör temsilcileri, odalar, birlikler, üniversiteler, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), belediyeler ve ilgili kamu kurumlarıyla kalıcı işbirliği modelleri kurulmasının mesleki eğitimi ve mezun istihdamını artıracağı ifade edildi.

Staj ve işletmede beceri eğitimi süreçleri için alan bazlı dijital staj havuzlarının oluşturulmasının önerildiği raporda, bu sistemle öğrencilerin uygun işletmelerle eşleştirilmesi, staj süreçlerinin izlenmesi, işletme kalitesinin değerlendirilmesi ve mezuniyete kadar kazanılan becerilerin kayıt altına alınmasının hedeflendiği kaydedildi.

Mezun istihdamı açısından dijital mezun takip sistemi ihtiyacına dikkat çekilen raporda, mezunların hangi sektörlerde çalıştığı, alanında kalma oranı, iş değiştirme nedenleri ve yükseköğretime devam durumlarının düzenli izlenmesinin önerildiği aktarıldı.

Çalıştay raporunda ayrıca bazı mesleki alanların öğrenciler ve veliler tarafından yanlış ya da eksik algılarla değerlendirildiğinin tespit edildiği, bu nedenle mesleki alanların ortaokul düzeyinden itibaren uygulamalı olarak tanıtılması ve kariyer olanaklarının görünür hale getirilmesi gerektiği ifade edildi.

Raporda, Mesleki Eğitim Merkezlerinin (MESEM) öğrencileri erken yaşta işletme ortamıyla buluşturmasının ve istihdama geçişi kolaylaştırmasının önemli olduğu, yalnızca teknik becerilerin değil yabancı dil, iletişim, problem çözme, mesleki etik, iş güvenliği, dijital okuryazarlık, girişimcilik ve sürdürülebilirlik becerilerinin de tüm alanlarda güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Çalıştayın en önemli çıktısının İstanbul'da mesleki ve teknik eğitimin sektörle daha güçlü bağ kuran, dijital ve yeşil dönüşüme uyum sağlayan, öğrencileri istihdama ve geleceğin mesleklerine hazırlayan dinamik bir yapıya dönüştürülmesine yönelik ortak bir yol haritasının olması gerektiği raporda kaydedildi.

Çalıştaya, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde görev yapan okul müdürleri, il zümre başkanları, alan şefleri, psikolojik danışmanlar, rehber öğretmenler, sektör temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA

Teknoloji, İstanbul, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mesleki Eğitim Çalıştayı Sona Erdi - Son Dakika

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