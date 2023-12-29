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MESS, metal sektöründe ücret artışı teklifini yüzde 50'ye yükseltti - Son Dakika
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MESS, metal sektöründe ücret artışı teklifini yüzde 50'ye yükseltti

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), metal sektöründe devam eden Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde, 1 Eylül 2023'ten itibaren geçerli olacak ilk 6 aylık ücret artışı için teklifini yüzde 50'ye yükseltti. MESS, ücret artışı teklifini Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikalarına ileterek uzlaşı sağlanması amacıyla ortak bir zeminde uzlaşmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

MESS, metal sektöründe ücret artışı teklifini yüzde 50\'ye yükseltti
29.12.2023 - 17:53,
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Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), metal sektöründe devam eden Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde, 1 Eylül 2023'ten itibaren geçerli olacak ilk 6 aylık ücret artışı için teklifini yüzde 50'ye yükseltti.

MESS'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, MESS ile Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikaları arasında, MESS üyesi 235 şirketin 450'yi aşan iş yerini kapsayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı sağlanması amacıyla ücret artışı teklifini revize eden MESS, yeni dönem için 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde ilk 6 ay için yüzde 30'luk enflasyona karşın yüzde 35 olarak verdiği ücret artışı teklifini, yüzde 50'ye yükseltti.

Yeni ücret artışı teklifini, bugün çalışanları temsil eden Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikalarına ileten MESS, böylece ikinci 6 aylık dönemde beklenen TÜFE dikkate alındığında uçtan uca yıllık yaklaşık yüzde 100 artışa tekabül eden bir teklif yapmış oldu.

"Ortak bir zeminde uzlaşmaya gayret gösteriyoruz"

Açıklamada, Toplu İş Sözleşmesi sürecinin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğü belirtilerek çalışanların ve işverenlerin beklentilerini dikkate alındığı, ortak bir zeminde uzlaşmaya gayret gösterildiği ifade edildi.

Küresel rekabet ortamında metal sektöründe istihdamı korurken sürdürülebilir refahı sağlamanın öncelik olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçmiş dönemlerde olduğu gibi sektörümüzün önünü açacak bir toplu iş sözleşmesini, muhatabımız olan üç işçi sendikası ile uzlaşıyla aynı anda imzalamak istiyoruz. Bu kapsamda, her üç işçi sendikasının da tüm taraflar için zorlu geçen bu süreçte gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. MESS olarak, çalışma hayatına her zaman 'Ben değil, biz' anlayışıyla yaklaşıyoruz. Bu kapsamda, sadece ücret değil, aynı zamanda sosyal haklara da büyük önem veriyoruz. Sektörlerde örnek gösterilen, tüm çalışanlara ücretsiz özel sağlık sigortası, çalışma arkadaşlarımızın meslek liselerinde okuyan çocuklarına koşulsuz ve karşılıksız burslar, ücretsiz eğitim ve tatil imkanları, günlük harcamalarda indirim ve nakit iade sağlayan avantaj programı gibi birçok faydayı da sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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Türkiye, Eylül, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MESS, metal sektöründe ücret artışı teklifini yüzde 50'ye yükseltti - Son Dakika


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