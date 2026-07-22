Mestan Özcan'dan Ulaşım Projelerine Ziyaret - Son Dakika
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Mestan Özcan'dan Ulaşım Projelerine Ziyaret

22.07.2026 09:50
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Mestan Özcan, Karayolları Müdürü Altıok'u ziyaret etti ve Tekirdağ projeleri hakkında bilgi verdi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Karayolları 1. Bölge Müdürü Şenol Altıok'u ziyaret etti.

Altıok ve Özcan ziyarette bir süre görüştü.

Özcan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Çorlu Kavşağı ile Marmaraereğlisi Kavşağı projelerinin vatandaşların beklentilerini karşılayacak şekilde yeniden tasarlandığını belirtti.

Projelerin hayata geçirilmesiyle trafik güvenliğinin artırılacağını ve ulaşım konforunun önemli ölçüde iyileştirileceğini ifade eden Özcan, Kınalı-Malkara Otoyolu, duble yol bağlantıları ve kavşak düzenlemeleriyle Tekirdağ'ın daha modern ve güvenli bir ulaşım altyapısına kavuşacağını kaydetti.

Ulaştırma yatırımlarının kentin geleceği açısından önem taşıdığını vurgulayan Özcan, projelere sağlanan destek dolayısıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'e, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı ile milletvekillerine, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne ve Karayolları Tekirdağ Şube Müdürlüğüne teşekkür etti.

Özcan, Tekirdağ'a yönelik ulaştırma yatırımlarının takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mestan Özcan, Tekirdağ, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mestan Özcan'dan Ulaşım Projelerine Ziyaret - Son Dakika

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