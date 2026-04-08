Mesud Pezeşkiyan: Ateşkes, Büyük Şehit Liderimiz Hamaney'in Kanının Bir Meyvesi

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile İran arasındaki 15 günlük ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile İran arasındaki 15 günlük ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Pezeşkiyan, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İran'ın talep ettiği ilkelerin kabul edilmesiyle sağlanan ateşkes, büyük şehit liderimiz Hamaney'in kanının bir meyvesi ve tüm halkın sahadaki varlığının bir kazanımıydı. Bugünden itibaren de ister diplomasi alanında ister savunma alanında ister sokaklarda ister hizmet alanında birlikte olmaya devam edeceğiz."