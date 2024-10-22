Meta'dan Yüz Tanıma ile Sahte Reklam Mücadelesi - Son Dakika
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Meta'dan Yüz Tanıma ile Sahte Reklam Mücadelesi

Meta, ünlülerin fotoğraflarını kullanan sahte reklamlara karşı yüz tanıma teknolojisini test ediyor.

22.10.2024 13:51
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Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, bu platformlarda ünlülerin fotoğraflarının kullanıldığı sahte reklamları tespit edebilmek amacıyla yüz tanıma teknolojisinin test edildiğini duyurdu.

Meta'dan, sosyal medyada ünlülerin fotoğraflarının yer aldığı sahte reklamlarla mücadeleye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, isteğe bağlı kullanılacak yüz tanıma teknolojisiyle Facebook ve Instagram gibi platformlarda ünlülerin fotoğraflarının yer aldığı sahte reklamların tespit edilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Facebook ve Instagram'daki bazı ünlülerin profiliyle yüz tanıma teknolojisinin test edildiği aktarılan açıklamada, bu teknolojiyi kullanmanın isteğe bağlı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yüz tanıma teknolojisini kullanmak isteyenlerin, Facebook ve Instagram'da hesabının olması ve kullanıcıların yüzlerinin göründüğü bir video yüklemesi gerektiği, bunun sahte olduğundan şüphelenilen reklamdakilerle karşılaştırılacağı ifade edildi.

Bu teknoloji aracılığıyla ünlülerin fotoğraf ya da videosunun kullanıldığı reklamın sahte olduğunun tespiti halinde, reklamın engellenebileceğini ifade edilen açıklamada, kullanıcıların istedikleri zaman bu teknolojiyi kullanmayı bırakabileceğine işaret edildi.

Meta, Kasım 2021'de toplumsal endişeler nedeniyle Facebook'ta yüz tanıma sistemini kapatacaklarını bildirmiş, bir milyardan fazla kullanıcının yüz tarama verilerinin silineceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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