Mete Memiş'ten Kurban Bayramı Mesajı

26.05.2026 16:27
Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Kurban Bayramı'nda birlik, beraberlik ve yardımlaşma vurgusu yaptı.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Memiş, mesajında, bayramların paylaşmanın, kardeşliğin, gönülleri yapmanın ve ihtiyaç sahiplerini gözetmenin en güzel vesilelerinden biri olduğunu belirtti.

Bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi ve muhabbetin çoğaldığı, birlik ve beraberlik ruhunun güç kazandığı müstesna zamanlar olduğuna dikkati çeken Memiş, şunları kaydetti:

"Bizler, köklerine, inancına, tarihine ve medeniyet değerlerine bağlı bir milletiz. Yardımlaşmayı, komşusunu gözetmeyi, yetimin başını okşamayı ve mazlumun duasında yer almayı en büyük zenginlik bilen bir anlayışın mensuplarıyız. Bu bayramda da gönüllerimizi birbirimize açmalı, büyüklerimizi ziyaret etmeli, ihtiyaç sahiplerini unutmamalı ve çocuklarımızın bayram sevincine ortak olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bereket ve hayırlar getirmesini Cenabıallah'tan niyaz ediyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun."

Kaynak: AA

