Metehan Doğan Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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Metehan Doğan Bronz Madalya Kazandı

24.07.2026 11:15
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12 yaşındaki Metehan Doğan, Japonya'da düzenlenen matematik yarışmasında bronz madalya aldı.

Japonya'da düzenlenen ve yaklaşık 1000 öğrencinin katıldığı World Mathematics Invitational (WMI) 2026 Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil eden 12 yaşındaki Metehan Doğan, bronz madalya kazandı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim alan Balçova Asil Nadir Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Metehan Doğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 11 Temmuz'da düzenlenen yarışmada ikinci kez dereceye girmenin mutluluğunu yaşıyor.

Daha önce de bronz madalya alan Doğan, AA muhabirine, matematik öğretmeni babası ile kamuda gelir uzmanı olan annesinin desteğiyle sınava yaklaşık 1 yıldır hazırlandığını belirterek, WMI'nın geçmişte çıkan sorularını çözerek özel bir çalışma planı oluşturduğunu ifade etti.

Metehan Doğan, yarışmadaki soruların zor olduğunu anlatarak, bronz madalya alarak emeklerinin karşılığını gördüğünü kaydetti.

Matematik öğretmeni babanın etkisi

Matematiğe ilgisinin küçük yaşlarda başladığını belirten Doğan, "Babam matematik öğretmeni olduğu için bana sorular hazırlardı ve beni alıştırırdı. Bundan dolayı büyüdüğüm zaman matematiğe büyük ilgi duydum. Yaklaşık 9 yaşındayken 3. sınıfta bir yarışmaya katılmıştım. Süreç bu şekilde gelişti. Hazırlık aşamasında ailemden büyük destek aldım. Annem ve babam bu süreçte bana çok yardımcı oldu. Gelecekteki WMI yarışmalarına katılıp daha iyi bir derece almak istiyorum. Aynı zamanda başka sınavlara da katılıp onlardan güzel bir derece bekliyorum." dedi.

Doğan, bu süreçte ailesinin ve okuldaki öğretmenlerinin desteğinin yanında yaklaşık 3 yıldır katıldığı DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ve BİLSEM eğitimlerinin de kendisine motivasyon sağladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"BİLSEM ve DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde aldığım eğitimler, matematiksel düşünme ve problem çözme becerilerimi çok geliştirdi. Özellikle DENEYAP'ta yaptığımız uygulamalı çalışmalar ve projeler, karşılaştığım zor sorulara farklı açılardan bakmamı sağladı. Buradaki öğretmenlerimin yönlendirmeleri de sınavlara hazırlanırken bana büyük öz güven kazandırdı."

Matematik olimpiyatlarına hazırlanmak isteyen akranlarına tavsiyelerde bulunan Doğan, pes etmeden çalışmanın önemine dikkati çekti.

Asil Nadir Ortaokulu Müdürü Burçak Akseki ise öğrencileri Metehan'la gurur duyduklarını belirterek, "Öğrencimizin elde ettiği bu önemli başarı, azimli çalışmasının, öğretmenlerimizin özverili rehberliğinin ve aile desteğinin değerli bir sonucudur. Matematik alanında gösterdiği performansla hem okulumuzu hem de ülkemizi gururlandıran öğrencimizi yürekten kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Metehan Doğan Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika

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