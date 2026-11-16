Meteoroloji 13 il için sarı kodlu uyarı verdi, İstanbul ve İzmir de listede - Son Dakika
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Meteoroloji 13 il için sarı kodlu uyarı verdi, İstanbul ve İzmir de listede

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 13 il için sarı kodlu uyarı verdi. Uyarı kapsamında İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu illerde sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamaya karşı tedbirli olunması isteniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 13 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı meteorolojik uyarı haritasına göre, yarın Balıkesir, Çanakkale, Hatay, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Osmaniye, Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kahramanmaraş ve Yalova için sarı kod uyarısında bulunuldu.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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