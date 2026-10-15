Meteoroloji cumartesi İstanbul geneli için kuvvetli yağış uyarısı yayınladı - Son Dakika
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Meteoroloji cumartesi İstanbul geneli için kuvvetli yağış uyarısı yayınladı

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Meteoroloji cumartesi İstanbul geneli için kuvvetli yağış uyarısı yayınladı
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Meteoroloji, kuvvetli yağışların bu gece etkisini kaybedeceğini, yarın sabah yeniden başlayıp cumartesi İstanbul genelinde etkili olacağını bildirdi. 14 Ekim'deki şartlar sürerken Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusunda sel ve su baskını riskine karşı tedbirli olunması istendi.

(İSTANBUL) Meteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, son değerlendirmeler doğrultusunda yeni bir uyarı yayınladı. Uyarıda, "Halen bölgemizin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların, bu gece saatleri itibariyle etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ancak, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren bölgenin tekrar yağış almaya başlayacağı, İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri (Çatalca, Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy, Şile), Tekirdağ'ın doğusu (Saray) ile Kırklareli'nin doğusunda (Demirköy, Vize) kuvvetli olacağı tahmin ediliyor." ifadeleri yer aldı.

Salı gece yarısı başlayan ve aralıklarla devam eden yağış ve fırtına İstanbul'da etkisini bir miktar kaybetti. Ancak meteoroloji yeni bir uyarı yayınladı. Uyarıya göre yağışlı hava bu gece etkisini yitirecek ama sabah 09.00 gibi yeni bir yağış dalgası etkili olacak.

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklaması şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; halen bölgemizin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların, bu gece saatleri itibariyle etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ancak, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren bölgenin tekrar yağış almaya başlayacağı, İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri (Çatalca, Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy, Şile), Tekirdağ'ın doğusu (Saray) ile Kırklareli'nin doğusunda (Demirköy, Vize) kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak Cumartesi (17.10.2026) günü İstanbul il geneli, Tekirdağ'ın doğusu ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olarak devam etmesi beklenmektedir. 14 Ekim tarihinde gerçekleşen şiddetli yağışların sebep olduğu olumsuz şartların halen devam ettiği göz önüne alındığında sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riski taşıyan yeni yağışlı sisteme karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Kaynak: ANKA
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