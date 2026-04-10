Türkiye Genelinde Yağışlı ve Riskli Hava Koşulları Bekleniyor
Türkiye Genelinde Yağışlı ve Riskli Hava Koşulları Bekleniyor

10.04.2026 08:29
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde parçalı bulutlu hava ve aralıklı yağışlar beklediğini açıkladı. 39 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı, özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağış riski bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak, İzmir'in kuzey kesimleri hariç diğer bölgelerde aralıklı yağış görülecek. Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacak, Güneydoğu Anadolu'da ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'in iç bölgeleri ve İç Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Riskli bölgeler arasında Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Antalya'nın batı kesimleri, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor. Akşam saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Ağrı, Muş, Erzurum'un güney kesimleri ve Elazığ çevrelerinde de kuvvetli yağış riski bulunuyor. Meteoroloji, 39 il için sarı kodlu uyarı yayımladı, bu iller arasında Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan ve Karabük yer alıyor.

Doğu Anadolu'nun doğusunda sabah ve gece saatlerinde güney ve güneybatı yönlerden 40-60 km/saat hızında kuvvetli rüzgar bekleniyor. Ayrıca Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde hafif zirai don riski bulunuyor. Bölgeler bazında hava durumu detaylarına göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da çeşitli yağış türleri ve riskler görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların ve ilgili kurumların uyarılara dikkat ederek gerekli önlemleri almalarını öneriyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu, Doğal Afetler, Doğu Anadolu, Hava Durumu, Türkiye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Kağıda not düştü İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
Gelecek Partisi’nden istifa eden 35 kişi AK Parti’ye geçti Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti
Arizona’da küçük uçak kazası: 2 ölü Arizona'da küçük uçak kazası: 2 ölü
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
40 günlük savaşta İran’da 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti 40 günlük savaşta İran'da 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti

08:50
Tiryakiler dikkat Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
08:08
Arda Turan Avrupa’da tarih yazıyor
Arda Turan Avrupa'da tarih yazıyor
07:49
Akaryakıta rekor indirim Tarihi düşüş pompa yansıdı
Akaryakıta rekor indirim! Tarihi düşüş pompa yansıdı
07:16
Müzakere öncesi büyük kriz İki lider bambaşka konuştu
Müzakere öncesi büyük kriz! İki lider bambaşka konuştu
05:53
Tahran’dan ABD’ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok
Tahran'dan ABD'ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok
00:53
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
