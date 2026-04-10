Türkiye Genelinde Yağışlı ve Riskli Hava Koşulları Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak, İzmir'in kuzey kesimleri hariç diğer bölgelerde aralıklı yağış görülecek. Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacak, Güneydoğu Anadolu'da ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'in iç bölgeleri ve İç Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Riskli bölgeler arasında Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Antalya'nın batı kesimleri, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor. Akşam saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Ağrı, Muş, Erzurum'un güney kesimleri ve Elazığ çevrelerinde de kuvvetli yağış riski bulunuyor. Meteoroloji, 39 il için sarı kodlu uyarı yayımladı, bu iller arasında Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan ve Karabük yer alıyor.

Doğu Anadolu'nun doğusunda sabah ve gece saatlerinde güney ve güneybatı yönlerden 40-60 km/saat hızında kuvvetli rüzgar bekleniyor. Ayrıca Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde hafif zirai don riski bulunuyor. Bölgeler bazında hava durumu detaylarına göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da çeşitli yağış türleri ve riskler görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların ve ilgili kurumların uyarılara dikkat ederek gerekli önlemleri almalarını öneriyor.