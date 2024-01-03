Meteoroloji Mühendisi Akgül: "Türkiye yüksek basınç etkisinde"

Meteoroloji'den sisli hava uyarısı

DİYARBAKIR - Meteoroloji Genel Müdürlüğü Diyarbakır 15. Bölge Müdürlüğü, günlerdir Türkiye'nin birçok bölgesini etkisi altına alan sisin, radyasyon sisi olduğunu açıkladı. Sisli havalarda özellikle sürücülerin dikkatli olması yönünde uyarılarda bulunuldu.

Günlerdir Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde yoğun sis etkisini sürdürüyor. Yüksek basınç etkisi altına giren Türkiye'de özellikle radyasyon sisinin görülmesi yoğunlaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünde Meteoroloji Mühendisi Hümeyra Betül Akgül, bölgedeki hava durumu için yapılan son tahmin uyarılarında bulundu.

Batman ve çevreleri dikkat

Cumartesi günü itibariyle Batman ve çevre illerde yağışın bölgeyi terk etmesiyle birlikte yoğun sis yaşanabileceğine dikkat çeken Akgül, "Diyarbakır 15. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yaptığımız son değerlendirmelere göre; bugün Diyarbakır ve Batman'da sabah saatlerinde başlayacak ve perşembe, cuma günleri yer yer devam edecek olan hafif sağanak yağış geçişleriyle birlikte günlerdin devam eden sisin bugünden itibaren azalması beklentilerimiz arasında. Cumartesi günü yağışın bölgemizi terk etmesiyle birlikte sisin ve pusun batman çevrelerinde yeniden etkili olması tahmin ediliyor. Fakat bu tahminin tutarlılık ihtimali önümüzdeki günlerde bölgemizden yaptığımız takip ve değerlendirmelerle daha yüksek hale gelecek" dedi.

"Sisli havalarda dışarı çıkacak sürücüler dikkat etmeli"

Sisli havalarda kara, hava ve deniz ulaşımlarda aksamaların meydana gelmesinden ötürü sürücüleri uyaran Akgül, "Sisi, Stratus Bulutlarının yerde veya yere yakın seviyede oluşması olarak da adlandırabiliyoruz. Sis, yerle temas eden, hava içindeki su buharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu ortaya çıkan çok küçük su damlacıklarından meydana gelir. Sis, yapay görüş mesafesini bir kilometrenin altına düşüren meteorolojik bir olaydır. Bu sebeple kara ve hava ulaşımında bazı aksaklıklar ve kazalar meydana gelebilir. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşük olduğu günlerde vatandaşlarımızın hava tahminlerini takip etmelerini, gerekli önlemler alıp dikkatli olmaları gerekmektedir" diye konuştu.

"Türkiye yüksek basınç etkisinde"

Son olarak Türkiye'nin yüksek basınç etkisinde olduğunu ve radyasyon sisin birçok bölgede kendini gösterdiğini ifade eden Akgül, "Türkiye'nin yüksek basınç etkisinde olmasından dolayı özellikle yağış olmayan yerlerde rüzgarın hafif seyretmesi ve gece gök yüzünün açık olması sebebiyle yer yüzeyi ve yüzeye yakın hava soğur. Burada ters bir sıcaklık dağılımı ortaya çıkar. Yani alt seviyede havalar soğuk olur, yükseklik arttıkça sıcaklık da artar. Böylelikle soğuma havanın çiğ noktasına kadar inerse sis meydana gelir. Buna meteorolojide radyasyon sisi diyoruz. Bölgemizde son günlerde yaşadığımız gibi bu sis gece başlar, gündüz hava ısınınca öğlen saatlerinde kalkar" ifadelerine yer verdi.