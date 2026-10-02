Meteoroloji, Doğu Akdeniz'de yarın kuvvetli sağanak uyarısında bulundu

Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, yarın öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleri ile Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların, cuma günü Adana, Hatay'ın batısı ve Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olacağı, Hatay ve Adana kıyılarında ise cumartesi sabah saatlerine kadar etkisini yer yer devam ettireceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.