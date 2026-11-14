Meteoroloji, Doğu Karadeniz ve Kuzey Ege kuzeyinde denizlerde fırtına uyarısı yaptı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz ve Kuzey Ege kuzeyinde denizlerde fırtına uyarısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Doğu Karadeniz'de yarın ilk saatlerden, Kuzey Ege'nin kuzeyinde bugün akşamdan itibaren denizlerde fırtına bekleniyor. Fırtınanın yarın sabah Kuzey Ege'de, öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'de etkisini kaybetmesi bekleniyor; ulaşımda aksamaya karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Doğu Karadeniz ve Kuzey Ege'nin kuzeyinde denizlerde fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden eseceği tahmin edilen fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kuzey Ege'nin kuzeyinde ise rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
Fırtınanın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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