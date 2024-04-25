Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Toz Aşınımı ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı Yaptı

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün toz aşınımı ve kuvvetli rüzgar beklediğini bildirerek, vatandaşları görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksama gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda tekrar uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün resmi web sitesinden ve X hesabından toz aşınımı ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. MGM'nin yaptığı açıklamaya göre; hava sıcaklıklarında belirgin değişiklik olmayıp sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinden seyredecek. Kuvvetli rüzgarların etkili olacağı uyarısını yenileyen MGM, yurdun iç kesimlerinde toz savrulmalarının devam edeceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarında belirgin bir değişiklik öngörülmeyip mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ayrıca MGM, kuvvetli rüzgarların etkili olacağı ve iç kesimlerde toz savrulmasının bugün de devam edeceğini bildirdi. Tahminlere göre, İç Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı yaşanabileceği belirtildi. Bu durumun görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara neden olabileceği kaydedilen açıklamada, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.