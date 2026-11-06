Meteoroloji Güneydoğu ve Hatay'da kuvvetli yağışa karşı sarı kodlu uyarı verdi - Son Dakika
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Meteoroloji Güneydoğu ve Hatay'da kuvvetli yağışa karşı sarı kodlu uyarı verdi

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Meteoroloji Güneydoğu ve Hatay\'da kuvvetli yağışa karşı sarı kodlu uyarı verdi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. 16 ilde sarı kodlu uyarı verilirken ani sel, su baskını ve heyelana karşı tedbirli olunması istendi.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış beklendiğini belirterek ani sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

MGM'nin son değerlendirmelerine, havanın yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Adıyaman, Bitlis, Elazığ, Muş, Hakkari, Malatya, Şanlıurfa, Şırnak, Bingöl, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Mardin, Siirt, Batman, Kilis illerinde sarı kodlu uyarı verildi.

Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları (Düzce ve Samsun hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sakarya ve Artvin çevreleri ile Antalya'nın doğu ve batı kıyı kesimlerinde yağış öngörülüyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği, rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Kaynak: ANKA
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