Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı - Son Dakika
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yarın sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Yağışın İstanbul'un kuzey ilçeleri ile Boğaz çevresinde etkili olması bekleniyor. Yapılan uyarıda, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

26.08.2024 17:08  Güncelleme: 18:59
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yarın sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Yağışın İstanbul'un kuzey ilçeleri ile Boğaz çevresinde etkili olması bekleniyor.

Konuya ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'da kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul için sağanak alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • selçuk çelik: Amiiin.Rabbim Rahmetini hayırlısıyla indirsin.LA İLAHE İLLALLAH 11 1 Yanıtla
  • Adıyaman Kervansaray Kahvesi: Evet çok dikkat edelim 0 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı - Son Dakika
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