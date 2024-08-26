Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yarın sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Yağışın İstanbul'un kuzey ilçeleri ile Boğaz çevresinde etkili olması bekleniyor.
Konuya ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı şöyle:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'da kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
Son Dakika › Güncel › Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı - Son Dakika
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