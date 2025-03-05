Meteoroloji Uyardı: Toz Taşınımı Bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, rüzgarın; kuzeyli yönlerden, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli, Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.

MGM, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğini, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi.

MGM, toz taşınımı, kuvvetli rüzgar, çığ ve buzlanma olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 15, en düşük -2; İstanbul'da en yüksek 11, en düşük 3; İzmir'de en yüksek 18, en düşük 6 derece olacak.