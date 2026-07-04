Meteorolojiden Sağanak Uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden Sağanak Uyarısı

04.07.2026 13:57
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Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Tedbirli olun.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerine kadar Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Güncel, Bursa, Yaşam, Son Dakika

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