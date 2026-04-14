Zirai Don Uyarısı ve Şiddetli Sağanak Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük tahminlerinde Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde zirai don uyarısını tekrarladı. Haftalık tahminlere göre, hafta içinde iyi giden hava, Batı ve iç kesimlerde başlayan gök gürültülü şiddetli sağanak yağışla değişecek ve dalga dalga doğuya ilerleyecek. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Siirt çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu’nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz ve Doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülecek. Batı kesimlerden toz taşınımı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı, rüzgarın genellikle güney ve batılı, Trakya'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği belirtiliyor. İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında hafif zirai don, Doğu Anadolu'nun doğusunda orta ve kuvvetli zirai don tehlikesi devam ediyor. Hafta boyunca Türkiye’nin büyük bölümü yağışlı geçecek, özellikle batı ve güney bölgelerde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar dalgalar halinde ülkeyi etkisi altına alacak. Hava sıcaklıklarının çarşamba günü itibarıyla kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düşmesi, güney ve batı kesimlerde ise üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın genel olarak güneyli yönlerden eseceği, ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli kuzeyli rüzgarların etkili olacağı belirtiliyor. Cuma günü itibarıyla özellikle Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağışlar etkili olacak. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riski sürecek.