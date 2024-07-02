Meteorolojik Olaylar Yerli Domates ve Limon Fiyatlarını Etkiledi - Son Dakika
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Meteorolojik Olaylar Yerli Domates ve Limon Fiyatlarını Etkiledi

Meteorolojik Olaylar Yerli Domates ve Limon Fiyatlarını Etkiledi

Adana'da yaşanan meteorolojik olaylar nedeniyle yerli domatesin hal fiyatı düşerken, soğuk hava depolarında bekletilen limonların fiyatı yükseldi. Dolu yağışı ve aşırı sıcaklar nedeniyle domates ve limonda ürün azlığı yaşandı. Yeni ürünlerin piyasaya girmesiyle domatesin fiyatı 5 liraya kadar düştü. Ancak limon fiyatı 40 liraya çıktı. Çiftçiler, dalgalı fiyatlar nedeniyle zor bir sezon geçirdiklerini belirtti.

02.07.2024 11:32
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ADANA'da meteorolojik olaylar nedeniyle bir dönem ürün azlığı yaşanan yerli domatesin hal fiyatı, yeni ürünlerin piyasaya girmesiyle 5 liraya kadar düştü. Soğuk hava depolarında bekletilen yatak limonların yüklü miktarının bozulması nedeniyle de fiyatı 40 liraya çıktı.

Çukurova'nın bereketli topraklarının yer aldığı kentte, tarım sezonu meteorolojik olaylar nedeniyle olumsuz geçti. İlkbaharda meydana gelen şiddetli dolu yağışı ve birkaç hafta sonra yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle hasat döneminde çifte darbe yiyen domates ve limonda fiyat dalgalanmaları yaşandı. İlk hasatta ürün azlığı nedeniyle halde kilosu 12 liraya satılan yerli domatesin hal fiyatı, yeni ve daha kaliteli ürünlerin hasat edilmesiyle 5 liraya kadar düştü. Ovada geçen dönemlerde ürünler para etmediği için çok sayıda narenciye ağacı kesilirken, kalan ağaçları dolu vurunca ürün azlığı yaşandı. Elde kalan ürünlerin önemli bir kısmı, soğuk hava depolarında bekletilirken, nem nedeniyle bozuldu. En iyi kalite yatak limonun kilo fiyatı ise 40 liraya çıktı.

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, dalgalı fiyatlar hakkında açıklama yaptı. Çiftçi açısından kötü bir sezon yaşandığını dile getiren Doğan, "Yerli domates tarlada 3 liraya, bizde 5 liraya alıcı bulamıyorken, marketlerde 25-30 liraya satılmasına anlam veremiyoruz. Şu anda yerli domatese ek olarak yaylalardan sera salkım domatesler geldi. Bunların kalitesi daha fazla, fiyatı da 12 lira. Limonda da dalgalanmalar mevcut. Geçen yıl limonlar dalında kaldı, masrafları kurtarmayınca çiftçi ürünlerini bile toplamadan ağaçlarını kökünden kesti. Soğuk hava depolarına alınan ürünlerin yüklü miktarı nem nedeniyle bozulunca limonlar azaldı ve bu da fiyata yansıdı. Şu an halimizde en kaliteli birinci derece limon 35-40 lira. İkinci kaliteler 20-25 lira arasında satılıyor. 1,5 ay sonra Mayer cinsi limonun hasadı başladığında en lüks limon 15-20 lira arasına düşecek" dedi.

Öte yandan bu ürünlerin pazar ve market fiyatlarında makas farkının 2-3 katın üzerine çıktığı görüldü.

Kaynak: DHA

Adana, Tarım, Hava Durumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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