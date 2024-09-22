Metin Arolat İçin Cenaze Töreni - Son Dakika
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Metin Arolat İçin Cenaze Töreni

Metin Arolat İçin Cenaze Töreni

Kadıköy'de vefat eden sanatçı Metin Arolat için Teşvikiye Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

22.09.2024 14:47
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Kadıköy'de sahne aldığı otelde şarkı söylediği sırada fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 52 yaşındaki Metin Arolat için İstanbul'da cenaze namazı kılındı.

Arolat'ın öğle namazına müteakip Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazında taziyeleri sanatçının ablası Fatoş Alkan kabul etti.

Cenazeye Arolat'ın ailesinin yanı sıra Gülben Ergen, Esra Erol, Bekir Aksoy, Demet Sağıroğlu, Ozan Orhon ve Seda Bakan'ın yanı sıra sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Cenazede basın mensuplarına açıklamada bulunan oyuncu Barış Kılıç, Arolat'ın çok başarılı bir reklam yönetmeni ve müzisyen olduğunu belirterek, "Her şeyin başında çok iyi kalpli biriydi. Çok üzgünüm. Çok erken yaşta aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin." dedi.

Oyuncu Nilgün Belgün de "Çok gençti, çok iyi bir insandı. Hepimizin dostuydu, herkesin dostu olmak kolay bir şey değil. Hepimizi çok severdi. Sevgi dolu, iyi kalpli bir adamdı. Çok genç yaşta kaybettik. Şok geçiriyorum, ani oldu çünkü. Bazı insanlar sahnede ölmek ister, ona kısmet oldu." diye konuştu.

Televizyon programcısı Esra Erol da çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Çok erken yaşta hayatını kaybetti. Çekecek çok reklam filmi vardı, söyleyecek çok şarkısı vardı. Çok erken öldü, çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Metin Arolat, 23 Eylül Pazartesi günü İzmir'deki aile kabristanına defnedilecek.

İzmir'de 1972 yılında dünyaya gelen Arolat, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra 1995 yılında "Ayrılık Olmaz" isimli ilk albümüyle müzik piyasasına giriş yaptı.

Arolat, hem yönetmenlik hem şarkıcılık kariyerini birlikte yürüttü. "Ayrılık Olmaz", "Yine Bir Başıma", "Kabul Et", "Lütfen Yaz Gelsin", "Çok Daha Ötesi", "Karavan" gibi albüm ve single çalışmalarına imza attı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Metin Arolat İçin Cenaze Töreni - Son Dakika

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