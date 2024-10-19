Metin Gürak İtalya\'da

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İtalyan mevkidaşı Luciano Portolano'yu ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Resmi ziyaret kapsamında İtalya'da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano??????? tarafından askeri törenle karşılanmış, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiş ve İtalya Müşterek Harekat Komutanlığında incelemelerde bulunmuştur."