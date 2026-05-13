Metiner ve Yarar KKTC Vatandaşlığına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Metiner ve Yarar KKTC Vatandaşlığına Alındı

13.05.2026 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski vekil Metiner ve emekli binbaşı Yarar, KKTC vatandaşlığına kabul edildi.

(ANKARA) - KKTC Resmi Gazetesi'nde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararlarıyla, eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner ve emekli binbaşı Mete Yarar KKTC vatandaşlığına alındı.

KKTC'de dün Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararlarıyla 95 kişiye KKTC yurttaşlığı verildi. 95 kişi arasında eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner ve emekli binbaşı Mete Yarar da yer aldı.

METİNER'İN "KKTC'NİN EĞİTİM SEKTÖRÜNE YAPTIĞI KATKILARA" ATIFTA BULUNULDU

Kararda Metiner'in bir akademisyen olarak edindiği tecrübeler ile KKTC'nin eğitim sektörüne yaptığı katkıların dikkate alındığı belirtildi. İlgili kararda şunlar kaydedildi:

"Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 5.3.1960 - Kahta doğumlu Mehmet Metiner'in, lstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1987 yılında mezun olduğu, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev yaptığı, daha sonra Türkiye'de Bahçeşehir Üniversitesinde danışman ve öğretim görevlisi olarak çalıştığı bu süre zarfında, Siyasi Erdemler Risalesi, Devletin Beka Sorunu, ideolojik Devletten Demokratik Devlete isimli kitaplarının da içinde olduğu 9 adet kitap eserinin bulunduğu, Girişim, Yeni Zemin ve Sözleşme dergilerinin yayın yönetmenliğini yaptığı tespit edilmiş olup, lskele'de evini alarak ülkemize yerleştiği ve bir akademisyen olarak edindiği tecrübeler ile Kıbrıs Batı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı olarak ülkemiz eğitim sektörüne yaptığı katkılarda dikkate alınarak, iyi ahlak sahibi, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmayan bir kişi olduğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildiğinde, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1)'inci fıkrasının (B) bendinin öngördüğü koşul yerine gelmiş olduğundan, Mehmet Metiner'in KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verdi."

YARAR'IN "SAHİP OLDUĞU ASKERİ TECRÜBEYE" VURGU

Yarar'ın ise Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev aldıktan sonra emekli olduğu, edindiği askeri tecrübeler ile Ortadoğu coğrafyasında risk analizi siyasi istikrarsızlık değerlendirmeleri, savaş analizi ve ticari güvenlik yönetimi alanlarında danışmanlık hizmeti verdiği kaydedildi. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 10.4.1967 - Zile doğumlu Mete Yarar'ın, Türk Silahlı Kuvvetlerinden 1988 yılında mezun olduğu, 2015 yılında ise lstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü işletme Bölümünde Yüksek Lisans eğitimini tamamladığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde saha operasyonlarında aktif görev aldığı, son olarak Özel Kuvvetler Komutanlığında da görev aldıktan sonra emekli olduğu, daha sonra edindiği Askeri tecrübeler ile Ortadoğu coğrafyasında risk analizi siyasi istikrarsızlık değerlendirmeleri, savaş analizi ve ticari güvenlik yönetimi alanlarında danışmanlık hizmeti verdiği, mesleki faaliyetlerinin yanı sıra güvenlik politikaları, stratejik analizi, uluslararası ilişkiler ve kriz yönetimi konularını içeren Büyük ihanet, Oyunun Sonu, Darbenin Kayıp Saatleri, 60 yıllık ittifakta Son Gün isimli eserlerinin bulunduğu, sahip olduğu askeri tecrübe, Doğu Akdeniz'deki enerji jeopolitiği konusundaki analizleri, stratejik analiz birikimi dikkate alınarak, iyi ahlak sahibi, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmayan bir kişi olduğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildiğinde, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1)'inci fıkrasının (B) bendinin öngördüğü koşul yerine gelmiş olduğundan, Mete Yarar'ın KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verdi."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Metiner ve Yarar KKTC Vatandaşlığına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

06:50
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 07:16:02. #7.12#
SON DAKİKA: Metiner ve Yarar KKTC Vatandaşlığına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.