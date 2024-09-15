Metro İstanbul'da Müzisyen Seçmeleri Başlıyor - Son Dakika
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Metro İstanbul'da Müzisyen Seçmeleri Başlıyor

İBB, metro duraklarını sanat merkezi haline getirmek için 240 müzisyen seçiyor.

15.09.2024 14:18
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, bu yıl düzenleyeceği "Metro İstanbul Müzisyen Seçmeleri" ile metro duraklarını kültür ve sanat kavşağına dönüştüren yeni müzisyenleri belirleyecek.

İBB'nin açıklamasına göre, bu yıl Metro İstanbul'un şehirdeki 235 istasyonunda yeteneklerini sergileyecek 160 asil, 80 yedek, toplam 240 metro müzisyeni, akademisyenler, müzik uzmanları ve İBB Kültür Dairesi Başkanlığı yetkililerinden oluşan 20 kişilik heyet tarafından seçilecek.

Seçilen müzisyenler 1 yıl boyunca metro istasyonlarında performans sergileyecek.

Seçmeler pop-rock, dünya müzikleri, Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve enstrümantal olmak üzere dört farklı kategoride gerçekleştirilecek. Sonuçlar 7 ile 13 Ekim tarihleri arasında açıklanacak. Yeni seçilen Metro İstanbul müzisyenleri, görevlerine 26 Ekim'de başlayacak.

Başvurular, "kultur.istanbul/metroistanbulmuzisyensecmeleri" adresinden veya "Radar Türkiye ve İstanbul Senin" uygulamaları üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: AA

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