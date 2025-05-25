Metro İstanbul ile Demiryolu-İş Sendikası Arasındaki Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
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Metro İstanbul ile Demiryolu-İş Sendikası Arasındaki Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

25.05.2025 20:33  Güncelleme: 22:10
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım iştiraki Metro İstanbul ile Demiryol-İş Sendikası arasında sürdürülen 18. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, görüşmelerin ardından anlaşmayla sonuçlandı. Grev kararının iptal edildiği sözleşme, 2.653 sendikalı çalışanı kapsıyor.

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ulaşım iştiraki Metro İstanbul ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) bağlı Demiryol-İş Sendikası arasında yürütülen 18. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Aralık ayından bu yana devam eden görüşmelerin ardından, bugün sözleşme imzalandı.

Metro İstanbul ile Demiryolu-İş arasında bir süredir toplu iş sözleşmesi görüşmesi yürütülüyordu.Yasal takvim ve arabuluculuk aşamalarında uzlaşma sağlanamaması nedeniyle sendika, 27 Mayıs itibarıyla grev kararı almıştı. Ancak devam eden görüşmeler sonucunda süreç mutabakatla tamamlandığı için grev kararı iptal edildi.

"Çalışanlarımız için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık"

Süreç boyunca, sürdürülebilir ulaşım hizmeti ile çalışan haklarını birlikte gözettiklerini duyuran Metro İstanbul; 2.653 sendikalı çalışanı kapsayan sözleşmeyi imzaladı. Uzlaşıya ilişkin açıklama, Metro İstanbul adına Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Soy tarafından yapıldı. Dr. Soy, sosyal medya hesabından sözleşmenin imzalandığını duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"Çalışanlarımız için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık, hayırlı olsun. Tüm işçi ve işveren temsilcisi arkadaşlarımı emekleri için kutluyor, İBB yönetimine destekleri için teşekkür ediyorum. Metro İstanbul, hem çalışanlarının emeğini hem de 16 milyon İstanbullunun kaliteli, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım hakkını koruyarak, İstanbulluları sevdiklerine, işlerine ve evlerine güvenle ulaştırmaya devam edecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Metro İstanbul ile Demiryolu-İş Sendikası Arasındaki Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika

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