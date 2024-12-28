Metro Seferleri Normale Döndü

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Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle aksayan seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda bir süre Yenikapı-Sağmalcılar, Otogar-Havalimanı ve Otogar-Kirazlı arasında gerçekleştirilen seferlerin, teknik arızanın giderilmesi sonrası normale döndüğü duyuruldu.