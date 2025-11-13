Metrobüs Özel Günlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü Kullanmasına İzin Verildi - Son Dakika
Metrobüs Özel Günlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü Kullanmasına İzin Verildi

13.11.2025 16:49
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla metrobüsün, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün spor, kutlama ve anma benzeri organizasyonlar sırasında kapatıldığı sırada Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanmasına izin verildi.

İBB, UKOME Kasım ayı toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Eyüpsultan Feshane Art İstanbul Konferans Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda, İstanbul Maratonu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi spor organizasyonlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile benzeri kutlama veya anma organizasyonlarının köprü üzerinde yürütülen bakım, onarım, yenileme, iyileştirme faaliyetleri sebebiyle metrobüs güzergahı üzerinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve ilgili bağlantı yollarının tamamen veya kısmen trafiğe kapatıldığı belirtildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün taşıt trafiğine kapalı olduğu süre boyunca metrobüs için yeni güzergah önerildi.

Önerilen yeni güzergahta metrobüsün, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'ndan çevre yolunu kullanıp Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Büyükdere ve Barbaros Bulvarı'ndan Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu güzergahını Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde ise metrobüsün Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'ndan ayrılarak Barbaros Bulvarı ve Büyükdere'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanması, çevre yolunu kullanarak Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'na doğru geliş güzergahının kullanılması teklif edildi. Yapılan oylamada, belirtilen günlerde metrobüsün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün güzergahını kullanması oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
