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Metroda ağlayan bebeği sokak müzisyenleri klarnetle uyuttu - Son Dakika
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Metroda ağlayan bebeği sokak müzisyenleri klarnetle uyuttu

Bursa'da metroda ağlayan bir bebeği sakinleştirmek için sokak müzisyenleri klarnetle ninni çalarak uyuttu. Bebeğin annesi, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Metroda ağlayan bebeği sokak müzisyenleri klarnetle uyuttu
17.01.2024 - 15:25,
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BURSA'da, metroda ağlayan bebeği, sokak müzisyenleri klarnetle ninni çalıp sakinleştirerek uyuttu. Bebeğin annesi, o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Kestel- Uludağ Üniversitesi hattında annesiyle birlikte pusette yolculuk yapan bebek, ağlamaya başladı. Bebeği sakinleştirmeye çalışan annenin yardımına, metroda klarnet çalıp, vatandaşların yolculuğuna eşlik eden sokak müzisyenleri yetişti. Müzisyenler, klarnetle ninni çalıp bebeği sakinleştirerek uyuttu. Bebeğin annesi, o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Metroda ağlayan bebeği sokak müzisyenleri klarnetle uyuttu - Son Dakika
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