Metroda Kadınların Görüntüsünü Çeken Şüpheli Yakalandı

İstanbul Şişli'de M2 Yenikapı- Hacıosman metrosunda dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre; metroda seyahat eden bir şüpheli cep telefonu ile E.T.E. (37), G.G. (44) ve Ö.K.O. (30) isimli kadınların görüntüsünü çekti.
Camdaki yansımadan durumu fark eden kadınlar tepki gösterip şüphelinin telefonuna el koymak istedi. Yakalanan şahıs bunun üzerine telefonunu kırdı. Yaşanan tartışma sonrasında metrodan inen şüpheli olay yerinden uzaklaştı.
Kadınların şikayeti üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen D.K. (54) isimli şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyette işlemleri sürdüğü öğrenildi.
Metroda yaşananlar, diğer yolcular tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Görüntülerde, kadının tepki göstererek şüphelinin telefonunu elinden almaya çalıştığı ve şüphelinin kendi telefonunu kırdığı anlar yer alıyor. Bu sırada kadının, "Sapık" dediği, şüphelinin ise "Sapık değilim bacım ben" şeklinde karşılık verdiği duyuluyor.
