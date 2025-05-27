Metropolit Yorgi Kirilios Druganis Vefat Etti

Eski Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Yorgi Kirilios Druganis hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde uzun yıllar metropolit olarak görev yapan Druganis, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Yorgi Kirilios Druganis cenazesi, 29 Mayıs'ta Gökçeada Merkez Panayia Kilisesi'nde düzenlenecek törenin ardından Tepeköy Mezarlığında toprağa verilecek.