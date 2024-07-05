Metropolitan Sanat Müzesi'nden Kamboçya'ya iade edilen 14 heykel sergisi açıldı - Son Dakika
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Metropolitan Sanat Müzesi'nden Kamboçya'ya iade edilen 14 heykel sergisi açıldı

New York'un ünlü Metropolitan Sanat Müzesi tarafından Kamboçya'ya iade edilen 14 heykelin yer aldığı sergi, başkent Punom Pen'deki Ulusal Müze'de açıldı. Heykellerin iadesi, yıllar süren müzakereler sonucunda gerçekleşti ve Kamboçya Kültür ve Güzel Sanatlar Bakanlığı tarafından ulusal hazinelerin tarihi eve dönüşü olarak nitelendirildi. Kültür Bakanı, yakında yaklaşık 50 eserin daha iade edileceğini umduklarını belirtti.

05.07.2024 14:17
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PUNOM New York'un ünlü Metropolitan Sanat Müzesi tarafından Kamboçya'ya iade edilen 14 heykelin yer aldığı sergi açıldı.

Kamboçya Kültür ve Güzel Sanatlar Bakanlığından ülkeye iade edilen heykellere ilişkin açıklama yapıldı.

Metropolitan Müzesi'nin 3 Temmuz'da iade ettiği 14 heykelin "ulusal hazinelerin tarihi eve dönüşü" olarak nitelendiği açıklamada, eserlerin düzenlenen törenle başkent Punom Pen'deki Ulusal Müze'de sergilendiği belirtildi. Serginin açılış törenine basın mensuplarının yanı sıra davetli konuklar da katıldı.

Açıklamada ayrıca, eserlerin iadesinin Kamboçya, ABD Federal Savcıları ve müze yetkilileri arasında yıllar süren müzakerelerin sonucu olduğu kaydedildi.

Kültür Bakanı Phoeurng Sackona eserlerin, Kamboçya halkı için çok önemli olduğunu belirterek "ülkeden yasa dışı yollarla kaçırılan yaklaşık 50 eserin de yakında iade edileceğinin umulduğunu" ifade etti.

Tarihi eser kaçakçısı 2020'de ölen Douglas Latchford hakkında çalınan Kamboçya eserlerinin ticaretiyle ilgili 2019'da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Yasa dışı yollarla ABD'ye götürülen 14 heykelin iade işlemleri ise Aralık 2023'te başlamıştı.

Kaynak: AA

Punom Pen, New York, Kamboçya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Metropolitan Sanat Müzesi'nden Kamboçya'ya iade edilen 14 heykel sergisi açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Metropolitan Sanat Müzesi'nden Kamboçya'ya iade edilen 14 heykel sergisi açıldı - Son Dakika
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