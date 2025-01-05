BURSA'nın İnegöl ilçesinde metruk binanın bir kısmı büyük gürültüyle yıkılırken, üzerine moloz dökülen park halindeki bir otomobilde hasar meydana geldi.
Olay, saat 23.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Cuma Mahallesi'nde meydana geldi. Hastane Meydanı Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binanın bir kısmı büyük gürültüyle yıkıldı. Dökülen moloz yığını ise park halindeki 26 SH 050 plakalı otomobilin üstüne dökülürken, araçta hasar meydana geldi.
İtfaiye ve polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı sokak, ulaşıma kapatıldı.
Son Dakika › Güncel › Metruk Bina Yıkıldı, Park Halindeki Araç Hasar Gördü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?