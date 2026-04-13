MEÜ 'Spor Dostu Kampüs' ile Çocukları Ekrandan Uzaklaştırıyor

Mersin Üniversitesi (MEÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 'Spor Dostu Kampüs' ödülüne layık görülerek, spor kulübü aracılığıyla yüzlerce çocuk ve genci ekran başından uzaklaştırıp futbol, voleybol, basketbol, tenis ve yüzme gibi çeşitli branşlarda eğitim alma fırsatı sunuyor. Üniversite çatısı altında fiziksel ve sosyal gelişimlerini sürdüren 640 öğrenciye, uzman kadro ve MEÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri eşlik ediyor.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, spor yatırımlarının meyvelerini topladıklarını belirterek, öğrenci sayısını kısa sürede binin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Yaşar, 6-12 yaş grubundaki öğrencileri yetiştirerek, lisans çıkarıp amatör liglere ve milli takıma sporcu kazandırmak istediklerini vurguladı. Ayrıca, dijital bağımlılığa karşı destek vermek ve üniversiteyle şehri bütünleştirmek amacıyla tüm velilere açık olan kurslarda, yeni halı sahalar ve tenis kortları projeleriyle kapasiteyi artırmayı planlıyor.

Öğrenciler, kurslarda telefon ve tabletten uzaklaşıp spor yapmanın keyfini çıkarırken, öğretmenlerinden pes etmemeyi ve azimli olmayı öğrendiklerini ifade ediyor. MEÜ, bu girişimleriyle 'Spor Dostu Kampüs' unvanını güçlendirerek daha fazla gence ulaşmayı amaçlıyor.