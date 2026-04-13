Üye Girişi
Son Dakika Logo

MEÜ 'Spor Dostu Kampüs' ile Çocukları Ekrandan Uzaklaştırıyor

13.04.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Üniversitesi, YÖK'ün 'Spor Dostu Kampüs' ödülüyle onurlandırdığı spor kulübü aracılığıyla 640 öğrenciye futbol, voleybol, basketbol, tenis ve yüzme gibi branşlarda eğitim vererek dijital bağımlılığa karşı mücadele ediyor ve milli takıma sporcu kazandırmayı hedefliyor.

Mersin Üniversitesi (MEÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 'Spor Dostu Kampüs' ödülüne layık görülerek, spor kulübü aracılığıyla yüzlerce çocuk ve genci ekran başından uzaklaştırıp futbol, voleybol, basketbol, tenis ve yüzme gibi çeşitli branşlarda eğitim alma fırsatı sunuyor. Üniversite çatısı altında fiziksel ve sosyal gelişimlerini sürdüren 640 öğrenciye, uzman kadro ve MEÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri eşlik ediyor.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, spor yatırımlarının meyvelerini topladıklarını belirterek, öğrenci sayısını kısa sürede binin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Yaşar, 6-12 yaş grubundaki öğrencileri yetiştirerek, lisans çıkarıp amatör liglere ve milli takıma sporcu kazandırmak istediklerini vurguladı. Ayrıca, dijital bağımlılığa karşı destek vermek ve üniversiteyle şehri bütünleştirmek amacıyla tüm velilere açık olan kurslarda, yeni halı sahalar ve tenis kortları projeleriyle kapasiteyi artırmayı planlıyor.

Öğrenciler, kurslarda telefon ve tabletten uzaklaşıp spor yapmanın keyfini çıkarırken, öğretmenlerinden pes etmemeyi ve azimli olmayı öğrendiklerini ifade ediyor. MEÜ, bu girişimleriyle 'Spor Dostu Kampüs' unvanını güçlendirerek daha fazla gence ulaşmayı amaçlıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Mersin Üniversitesi, Basketbol, Voleybol, Güncel, Futbol, Tenis, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 13:18:20. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.