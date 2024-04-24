MEÜ ve Biyosfer Doğa Araştırmaları Derneği, Balıkçıları Deniz Kaplumbağalarının Beslenme Davranışları Konusunda Bilgilendirdi - Son Dakika
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MEÜ ve Biyosfer Doğa Araştırmaları Derneği, Balıkçıları Deniz Kaplumbağalarının Beslenme Davranışları Konusunda Bilgilendirdi

MEÜ ve Biyosfer Doğa Araştırmaları Derneği, Balıkçıları Deniz Kaplumbağalarının Beslenme Davranışları Konusunda Bilgilendirdi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile Biyosfer Doğa Araştırmaları Derneği işbirliğinde balıkçılar, 'Beslenmeye Bağlı Deniz Kaplumbağalarında Meydana Gelen Davranış Değişiklikleri' konusunda bilgilendirildi. MEÜ akademisyenleri, dernek üyeleri ve gönüllüler, barınakta deniz kaplumbağalarının artış görmesinden dolayı çalışma başlattı. Çalışma kapsamında deniz kaplumbağalarının barınakta artış göstermesinin beslenme faaliyetinden kaynaklandığı belirlendi. Bu kapsamda ilgililer, 'Beslenmeye Bağlı Deniz Kaplumbağalarında Meydana Gelen Davranış Değişiklikleri' konusunda bilgilerin yer aldığı broşürleri Çamlıbel Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılara, işletmelere ve vatandaşlara dağıttı.

24.04.2024 19:17  Güncelleme: 19:38
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Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile Biyosfer Doğa Araştırmaları Derneği işbirliğinde balıkçılar, "Beslenmeye Bağlı Deniz Kaplumbağalarında Meydana Gelen Davranış Değişiklikleri" konusunda bilgilendirildi.

MEÜ akademisyenleri, dernek üyeleri ve gönüllüler, barınakta deniz kaplumbağalarının artış görmesinden dolayı çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında deniz kaplumbağalarının barınakta artış göstermesinin beslenme faaliyetinden kaynaklandığı belirlendi.

Bu kapsamda ilgililer, "Beslenmeye Bağlı Deniz Kaplumbağalarında Meydana Gelen Davranış Değişiklikleri" konusunda bilgilerin yer aldığı broşürleri Çamlıbel Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılara, işletmelere ve vatandaşlara dağıttı.

MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, AA muhabirine, barınakta deniz kaplumbağası sayısındaki artışın beslenme faaliyetinden kaynaklandığını belirterek,"Beslenme faaliyetlerini kaldırdığımızda hayvanların doğal habitatlarına döneceğini ve doğal şekilde besleneceğini anlatıyoruz. Kaplumbağaların insana yaklaşma, temas etme gibi davranışlarının da ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Önemli yol kat ettik." diye konuştu.

Barınakta tekne işleten Gökhan Zorlular da teknesinin altındaki deniz kaplumbağalarının çoğaldığını aktararak, "Bize yapılan bilinçlendirmeyi gelen müşterilerle paylaşıyoruz. Denize yiyecek, içecek atmamaları konusunda uyarıyoruz. Hayvanlar saldırgan bir hal içerisindeler. Artık daha dikkatli davranıp, duyarlı olacağız." diye konuştu.

Balıkçı Yıldıray Çınar da deniz kaplumbağalarıyla ilgili artık daha bilinçli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Mersin Üniversitesi, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

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