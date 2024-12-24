Mevlana\'nın 751. Vuslat Yılı Anma Töreni

Güncel

Mevlana Celaleddin-i Rumi, 751. vuslat yıl dönümünde Mamak'ta düzenlenen törenle anıldı.

Mamak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümü dolayısıyla Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde anma etkinliği düzenlendi.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ile çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte, Mevlana'nın sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşliğe dair mesajları anlatıldı.

Belediye Başkanı Şahin, Mevlana'nın hoşgörü ve kardeşlik mesajlarının günümüzde çok daha iyi anlaşılması gerektiğini söyledi. Şahin, "Mevlana, çağları aşan sözleri ve gönüllere dokunan felsefesiyle tüm insanlığa ışık tutmuştur. Bugün dünyamız sevgiye, kardeşliğe ve dostluğa her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Mevlana'nın 'Biz birleştirmek için geldik, ayırmak için değil' sözünü unutmamalıyız. Tüm zorlukları paylaşarak ve dostlukla aşabiliriz." dedi.

Programda Mamak Belediyesi Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından Şeb-i Arus Sema Töreni icra edildi.