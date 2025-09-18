Kastamonu'nun Küre ilçesinde, "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.
Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa Kaymakam İbrahim Yazıcı, Belediye Başkanı Salih Turan, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İlçe Müftüsü Mehmet Melik Özkan, konuşma yaptı.
Ney dinletisi, ilahiler ve plaket takdiminin ardından yapılan dua ile program sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Mevlid-i Nebi Haftası Kutlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?