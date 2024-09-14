Mevlid Kandili İzmir'de Kutlandı

Güncel

Salim Güran\'a açıkça soruldu: Narin\'in annesi ile ilişkin var mı?

Mevlid Kandili İzmir'de dualarla idrak edildi

İZMİR - Mevlit Kandili dolayısıyla akşam namazı sonrası vatandaşlar camilere akın etti.

Mevlid Kandili'nde yediden yetmişe her yaş grubundan Müslüman Hz. Muhammed'in doğumunu anmak ve bu mübarek günü idrak etmek için İzmir Bornova Bilal Saygılı Camii ve Külliyesinde bir araya geldi. Camiye gelenler namaz kılarak, dua etti.

Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara çay ve şerbet ikramı yapıldı.