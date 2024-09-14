Mevlit Kandili Programları Düzenlendi

Güncel

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Sakarya genelindeki camilerde kandil, dualarla idrak edildi.

Adapazarı ilçesindeki Orhan Gazi Camisi'ne gelenler, akşam namazının kılınmasıyla, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisinin ardından dua etti.

Programda katılan İl Müftüsü Mehmet Aşık'ta burada sohbet verdi, dua etti.

Karabük

Karabük ve ilçelerindeki camilerde Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi.

Camilere gelenler, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetini ve mevlidi dinledi.

Kandil programının ardından camilerde kandil simidi dağıtıldı.

Bartın

Bartın'da Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerini dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Şadırvan Camisi'ne gelen cemaate yatsı namazının ardından ikramlarda bulunuldu.

Kocaeli

Kocaeli'de il genelindeki camilerde Mevlit Kandili dualarla idrak edildi.

İzmit ilçesinde simge camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Kentin en büyük ibadethanelerinden olan Mehmet Ali Paşa Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mevlid-i Şerif okunması ve dua edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla program sona erdi.

Düzce

Mevlit Kandili dolayısıyla Düzce'de camilerde program yapıldı.

Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Merkez Büyük Cami'ye akşam ezanının ardından gelenler namaz kılarak dua etti.

Çıkışta vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi.