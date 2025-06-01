Mevlüt Işık 37. Yılında Anıldı

(ANKARA)- Gazeteciler Cemiyeti üyesi gazeteci Mevlüt Işık, ölümünün 37. yılında Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
Işık için Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine ailesi, meslektaşları, sevenlerinin yanı sıra Gazeteciler Cemiyeti Mali Sekreteri Ali Topçu, Denetim Kurulu Başkanı Doğan Bulgun, Onur Kurulu üyesi İsmet Orhan katıldı.
Gazeteciler Cemiyeti Üyesi Mevlüt Işık, Türkiye Gazetesi Ankara temsilcisi olduğu sırada, 1 Haziran 1988 günü Büyük Ankara Oteli'nde uğradığı saldırıda 40 yaşındayken hayatını kaybetmişti.
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