Mevsimin İlk Kar Yağışı Elazığ\'da Halayla Kutlandı

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MEVSİMİN İLK KARI HALAYLA KUTLANDI

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde mevsimin ilk kar yağışı, coşkuyla karşılandı. Kar yağışıyla birlikte bir araya gelen bir grup, o anları halay çekerek kutladı. Grubun halay görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ,