MEVSİMİN İLK KARI HALAYLA KUTLANDI
Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde mevsimin ilk kar yağışı, coşkuyla karşılandı. Kar yağışıyla birlikte bir araya gelen bir grup, o anları halay çekerek kutladı. Grubun halay görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ,
Son Dakika › Güncel › Mevsimin İlk Kar Yağışı Elazığ'da Halayla Kutlandı - Son Dakika
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