Mevsimlik İşçiler İçin Acil Önlem Çağrısı - Son Dakika
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Mevsimlik İşçiler İçin Acil Önlem Çağrısı

Mevsimlik İşçiler İçin Acil Önlem Çağrısı
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CHP'li Türeli, tarım işçilerinin sorunları için sosyal güvenlik ve kayıt altına alma çağrısında bulundu.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, mevsimlik işçilerin tarım sektöründe aşırı sıcaklarda günde 11-12 saate varan sürelerde çalıştırıldığını, temmuz ayında en az 45 yurttaşın tarım ve ormancılık iş kolunda çalışırken hayatını kaybettiğini belirterek, "Mevsimlik tarım işçilerinin sorunları, sosyal ve ekonomik haklar temelinde bütüncül biçimde ele alınmalıdır. Söz konusu sektörün kayıt altına alınması ve sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi ertelenemez bir zorunluluktur" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına dikkat çekti. Türeli şunları kaydetti:

"Ülkemizde sayıları resmi verilerle dahi tam tespit edilemeyen milyonlarca emekçi, yıllardır süregelen güvencesizlik içinde çalışma hayatını sürdürmektedir. Her yıl mevsimlik işçi olarak tarım sektöründe çalışan aileler, aşırı sıcaklarda günde 11-12 saate varan sürelerde çalıştırılmaktadır. Basına yansıyan istatistiklere göre temmuz ayında en az 45 yurttaşımız, tarım ve ormancılık iş kolunda çalışırken hayatını kaybetmiştir. Hükümetin bu alana bakışı ne yazık ki hakları esas alan bir çerçevede şekillenmemektedir. Kayıt dışı ve güvencesiz çalışma koşulları nedeniyle emekçiler, resmi iş kazası istatistiklerinde bile yer almamaktadır.

BU TABLO KARŞISINDA SESSİZ KALINMASI, SOSYAL HUKUK DEVLEKTİ İLKESİYLE BAĞDAŞMAMAKTADIR"

Bu yüzden söz konusu sektörün kayıt altına alınması ve sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi ertelenemez bir zorunluluktur. Devletin temel sorumluluğu, emeğiyle geçinen yurttaşların çalışma güvenliğini sağlamak ve meslek hastalıklarına karşı güvence vermek; üretim zincirinin görünmez ve korunmasız halkası olan mevsimlik tarım işçisinin yanında yer almaktır. Mevsimlik tarım işçilerinin sorunları, sosyal ve ekonomik haklar temelinde bütüncül biçimde ele alınmalıdır. Bu tablo karşısında sessiz kalınması, sosyal hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mevsimlik İşçiler İçin Acil Önlem Çağrısı - Son Dakika

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