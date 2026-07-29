Mevsimlik Tarım İşçileri Sorunları TBMM\'de Görüşüldü

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılmasına ilişkin önergenin görüşmelerinde CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, barınmadan eğitime, iş güvenliğinden sosyal haklara kadar yaşanan sorunlara dikkati çekti. Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise Şanlıurfa'daki AK Parti milletvekillerini eleştirerek, "Sizi bu masalara getiren bu mevsimlik tarım işçileridir. 750 bin mevsimlik tarım işçisinin sorununu konuşmuyorsanız size verilen oylar zehir zıkkım olsun" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, CHP tarafından, mevsimlik tarım işçilerinin yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla verilen Meclis araştırması önergesinin gündeme alınması önerisi görüşüldü.

Önergenin gerekçesini açıklayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımda yaşanan sorunların yalnızca üretici ve tüketiciyi değil, mevsimlik tarım işçilerini de ağır biçimde etkilediğini söyledi. Mevsimlik tarım işçilerinin yıl boyunca farklı illere göç ederek yaşam mücadelesi verdiğini belirten Gürer, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelgelere rağmen barınma, temiz su, elektrik ve sanitasyon gibi temel ihtiyaçlara erişimde ciddi eksikliklerin sürdüğünü ifade etti.

Gürer, çocukların eğitimden uzak kaldığını, kadın işçilerin daha düşük ücretlerle çalıştırıldığını, işçilerin sosyal güvence ve iş güvenliğinden yoksun olduğunu dile getiren Gürer, her yıl ulaşım kazalarında çok sayıda mevsimlik tarım işçisinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Tarım sektöründe çalışan sayısının son yıllarda önemli ölçüde azaldığını kaydeden Gürer, 2017'de 5 milyon 401 bin olan tarım çalışanı sayısının 2025'te 4 milyon 560 bine gerilediğini, tarım BAĞ-KUR'lularının da son 17 yılda yarı yarıya azaldığını belirtti.

Tarımın milli güvenlik kadar önemli olduğunu vurgulayan Gürer, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının yerinde araştırılması ve kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini söyledi.

TANAL: BİR ÜLKEDE MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ SAYISI ARTIYORSA YOKSULLUK VARDIR

Yeni Parti Grubu adına konuşan Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise mevsimlik tarım işçiliğinin en yoğun yaşandığı illerin başında Şanlıurfa'nın geldiğini belirtti.

Geçen yıl 600 bin olan mevsimlik tarım işçisi sayısının bu yıl 750 bine çıktığını söyleyen Tanal, "Bu ne demek? AKP eşittir yoksulluk demek, AKP eşittir sefalet demek. Eğer bir ülkede mevsimlik tarım işçisinin sayısı artıyorsa orada yoksulluk vardır, o iktidar ülkeyi iyi yönetemiyor demektir" dedi.

Şanlıurfa'nın AK Parti milletvekillerini eleştiren Tanal, "Elektrik konuşuluyorsa niye konuşmuyorsunuz? Su sorunu konuşuluyorsa niye konuşmuyorsunuz? Burada Şanlıurfa'nın mevsimlik tarım işçisi konuşuluyorsa niçin konuşmuyorsunuz? Sizi bu masalara getiren, bu koltuklara getiren bu mevsimlik tarım işçileridir. 750 bin mevsimlik tarım işçisinin sorununu Urfalı 8 AK Parti milletvekili burada konuşmuyorsa size verilen oylar zehir zıkkım olsun" ifadelerini kullandı.

Mevsimlik tarım işçilerinin sosyal güvenceye sahip olmadığını belirten Tanal, işçilerin sigorta kapsamına alınmasına yönelik kanun teklifi verdiklerini ancak düzenlemenin yasalaştırılmadığını söyledi.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı'nın mevsimlik tarım işçileri için "Tatile gidiyorlar" dediğini öne süren Tanal, bu anlayışı eleştirdi.

Konuşmasının sonunda mevsimlik tarım işçilerine seslenen Tanal, "Çocuklarınızı eğitimden koparan, kadınları güvencesiz çalıştıran bu düzen değişmeli. Mevsimlik tarım işçileri il il dolaşmak zorunda kalmayacak, yaşadığı yerde çalışacak, insan onuruna yaraşır koşullarda yaşayacak bir Türkiye'yi vadediyoruz. Mevsimlik tarım işçisi kardeşlerim, AKP'den elinizi çekin, AKP'ye destek vermeyin. Sizi yoksullaştıran AKP iktidarıdır" dedi.