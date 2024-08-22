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Mevsimlik tarım işçilerine yönelik alan taraması gerçekleştirildi

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa:

"Öncelikli olarak çocukların eğitim hayatına devamını sağlama noktasında çalışmalar yapıyoruz"

ADANA - Adana'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı bölgede alan taraması gerçekleştirerek, okula gitmeyen çocukları tespit edip okula gönderilmesi konusunda aileleri uyardı.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Karataş ilçesine bağlı Karagöçer köyü çadır bölgesinde mevsimlik tarım işçilerine yönelik alan taraması gerçekleştirdi. Yaklaşık 150 çadırın bulunduğu belirlenen bölgede mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı problemler; psikolog, sosyal çalışmacı ve sosyologlardan oluşan ekip ile tespit edildi. Bölgede yaşayan kişilerin sosyal hizmet, eğitim ve sağlık alanları başta olmak üzere ihtiyaçlarının tespiti ve çözümü için yürütülen çalışmalarda temel problemlerin; adres kaydı aldıramama, buna bağlı olarak bazı kamu hizmetlerinden mahrumiyet, çocukların okuldan uzak kalması ve çadır bölgesindeki altyapı eksiklikleri olduğu belirlendi.

Gerçekleştirilen alan taramasında; bölgede bulunan çadır ve aile sayısı, çocuk, engelli, yaşlı ve yetişkin sayıları, okul devamsızlığı olan çocuk sayıları ile ailelerin gelir durumları ve temel ihtiyaçları gibi konularda bilgiler toplanarak belirlenen sorun alanlarına yönelik destek, rehberlik ve koordinasyon çalışmalarına başlandı.

Öncelikli olarak çocukların okul devamsızlıklarını önlemeye yönelik faaliyetler yürütülüyor

Bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa, "Mevsimlik tarım işçilerimize yönelik saha taramaları yapılıyor. Bu bölgelerde de öncelikli olarak çocukların okul devamsızlıklarını önlemeye yönelik faaliyetlerin yanında ailelerin sosyal hizmet ihtiyaçları belirleniyor ve bakanlığımızın sosyal hizmet politikaları gereği sosyal hizmet destekleri sağlanmakta. Mevsimlik tarım işçilerimize yönelik yapılan çalışmalarda, ihtiyaç duyulması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarımıza gerekli yönlendirmeler yapılıyor ve bu yönlendirmelerin takiplerini, Sosyal Hizmet Merkezlerimiz yürütüyor" dedi.

Adana'da çeşitli bölgelerde mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğunu belirten Gökboğa, "Bunlardan büyük bölümü Karataş ilçemizde. İlçede içinde bulunduğumuz Karagöçer Mahallesi'nde çalışmalarımız salı ve çarşamba günleri saha taraması şeklinde yürütülüyor. Bugün ise sahada 11 meslek elemanımızla çalışmalarımız devam ediyor. Öncelikle çadır sayıları belirlenecek, sonrasında ise içindeki aile sayıları ve ailelerin ihtiyaç duyduğu hizmet modelleri belirlenerek çalışmalarımız sonlandırılacak" diye konuştu.

Çocukların eğitim haklarının ellerinden alınmaması için büyük çaba gösterdiklerini kaydeden Gökboğa, "Öncelikle tabii ki çocuğun eğitim hakkının elinden alınmaması gerekiyor. Bu nedenle de ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında yaşadıkları şartların çocuğun lehine düzenlenmesi gerekiyor. Bu nedenle de tabi ki çocukların eğitim hayatına devamını sağlama noktasında çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sabah erken saatlerde başlıyor, günde 500 TL kazanıyorlar

4 aydır bölgede ailesi ile birlikte çalıştığını belirten tarım işçisi Fadıl Olgun, "Buraya işçi olarak geldik, çadırda yaşıyoruz. Mücadele ediyoruz, çalışıyoruz. Adam başı günlük 500 TL kazanıyoruz. Sabah saat 5'te gidiyor, öğleden sonra 4'te geliyoruz. Günde yaklaşık 12-13 saat çalışıyoruz. Gün boyunca çocuklar biber topluyor, sabah gidip akşam geliyorlar. Güneşte çalışıyorlar, biz de çadırda kalıyoruz. Zor olsa da mecburuz, çalışıyoruz. Tarlada çok insan bayılıyor, biz mücadele ediyoruz" dedi.

Yıllardır burada çalıştığını ve daimi olarak bölgede yaşadığını belirten Tahir Tilki ise, "Saat 6'da gidiyor, 5'te geliyoruz. Bir günlük yevmiye 500 TL. Bir yemek parası. Tarlada bayılanlar oluyor sıcaktan. Tek sorun çadırda yaşıyoruz. Ne klima var, hiçbir şey yok. Bu sıcakta çadırda yaşıyoruz. Sabaha kadar yatamıyoruz ki sıcakta. Hiç yatmıyoruz" diye konuştu.