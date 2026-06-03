Mevzuat Eğitimi Sakarya'da Gerçekleştirildi

Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Bölge Müdürlüğünce "Bölgesel Uygulamalı Mevzuat Eğitimi"nin beşincisi gerçekleştirildi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Ali Coşkun Konferans Salonu'nda Sakarya, Bolu, Düzce, Kocaeli ve Zonguldak'tan yaklaşık 80 gazete ve internet haber sitelerinin temsilcilerinin katıldığı programda, resmi ilan ve reklamların yayım sürecinde süreli yayınların mevzuat gereği uyması gereken kurallar ele alındı.

Resmi ilan mevzuatı ile ilanların yayımında dikkat edilmesi gereken teknik detayların uygulamalı örneklerle işlendiği eğitimle mevzuata tam uyumun sağlanması hedeflendi.

BİK Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, yaptığı konuşmada, eğitim programlarının hayata geçirilmesine verdiği destek dolayısıyla BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay'a teşekkür etti.

Bölgedeki medya ekosistemine yön veren paydaşların katılımının programın amacına ulaşması bakımında büyük önem taşıdığını belirten Çorbacı, "Bildiğiniz üzere basın sektörü son yıllarda önemli dönüşüm sürecinden geçmektedir. Özellikle internet haber sitelerinin süreli yayın kapsamına alınmasıyla dijital yayıncılık alanında yeni yükümlülükler ve uygulamalar gündeme gelmiştir." dedi.

Çorbacı, kurumun bu değişim sürecini yakından takip ettiğini aktararak, resmi ilan ve reklam sisteminin daha etkin, şeffaf ve sürdürülebilir şekilde işlemesi amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

Bu kapsamda düzenlenen eğitim programlarıyla, resmi ilan mevzuatı, ilan ve denetim süreçleri, İlan Bilişim Sistemleri uygulamaları, internet haber sitelerine ilişkin yükümlülükler ile güncel düzenlemelerin uygulamalı örnekler üzerinden ele alındığını anlatan Çorbacı, temel amacın, mevzuata uyumu güçlendirmek, uygulamada birlikteliği sağlamak ve kurum ile yayın kuruluşlar arasındaki iletişim ve işbirliğini daha da geliştirmek olduğunu dile getirdi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, kent ve iş dünyasıyla yaptıkları icraatları basın aracılığıyla kamuoyuna duyurduklarını, bu kapsamda basın mensuplarının değerinin çok farklı olduğunu söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiasının ekim ve kasım ayları içerisinde bütün organlarını yenileyeceği seçime doğru gittiklerine değinen Altuğ, basın mensuplarının da seçimle ilgili yoğun çalışmalarına işaret etti.

Altuğ, son günlerde özellikle sosyal medya hesaplarından birçok yeni hesapların açıldığına işaret ederek, "Gazeteci olmadıklarını da biliyorum. Son derece gerçek olmayan bilgilerle kamuoyunu yönlendirmeye çalıştıklarını da biliyorum. Bundan hem biz rahatsızız hem de seçime girmeye çalışan arkadaşlarımız rahatsız. Gazeteci değil, basınla ilgili her hangi bir şeyi yok ama orada sabahtan akşama kadar yayın yapıyor. Son derece yanlış ve kirli bilgilerle dolu yayınlar. Bununla ilgili benim şahsen rahatsızlığım var. Mutlaka siz de çözüm üretirsiniz." ifadelerini kullandı.

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin ve Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık'ın da katıldığı programda, BİK Denetim ve İlan Müdürlüğü Şef Yardımcıları Selen Efe ve Serhat Kılıç sunum yaptı.