Mezarını Kazdı, Bir Gün Sonra Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mezarını Kazdı, Bir Gün Sonra Hayatını Kaybetti

22.06.2025 11:43
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İstanbul'dan Bingöl'e gelen Muzaffer Diken, mezarını kazdırdıktan bir gün sonra kalp krizi geçirdi.

RIDVAN KORKULUTAŞ/RÜŞTÜ NESİP ÇİFTÇİ - İstanbul'dan memleketi Bingöl'ün Solhan ilçesine gelen Muzaffer Diken'in kendisi ve eşi için mezar kazdırdıktan bir gün sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi, kepçe operatörü ve çevresindekileri derinden üzdü.

Yıllardır İstanbul'da yaşayan 69 yaşındaki Diken'in 17 Haziran'da kendi isteğiyle mezarını kazdırdıktan bir gün sonra vefat etmesi, mezarı kazan kepçe operatörü Mehmet Düğüm ile arkadaşları tarafından şaşkınlık ve hüzünle karşılandı.

Yaklaşık 21 yıldır kepçe operatörlüğü yapan Düğüm, AA muhabirine, Muzaffer Diken'i 2-3 yıldır tanıdığını, bir çay bahçesinde görüştüklerini, "İstanbul'a gitmeden mezarını kazması" için kendisinden talepte bulunduğunu söyledi.

Daha sonra Yeni Mahalle'deki mezarlıkta Muzaffer Diken için mezar kazdığını anlatan Düğüm, şöyle konuştu:

"Diken, 'Benim kışın ölme ihtimalim var, buranın zemini biraz sert, millet zorlanmasın, fazla uğraşmasın, ondan sonra İstanbul'a gideceğim.' dedi. Beraber gittik mezarlığa, bana yeri gösterdi. Ondan sonra mezarı yerini kazdım. Kendisi de video çekmiş o anda. Mezarını kazdıktan bir gün sonra beni aradılar, 'Dün mezarını kazdığın adam ölmüş.' dediler. İnanmadım. 21 yıllık meslek hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşadım. Allah affetsin, Allah huzurunda utandırmasın, üzüldüm ona. Renkli bir siması vardı, iyi bir arkadaştı, Allah razı olsun."

"Çektiğim görüntüyü her gün izliyoruz ve üzülüyoruz"

Diken'in son görüntüsünü çeken kuaför İlyas Yayan da Diken'in ölümünün kendilerini çok üzdüğünü dile getirdi.

Yayan, "O gün buraya geldi ve mezarını kazdırdığını söyledi. İnanamadık ilk önce. Telefonundan açtı, bize gösterdi. Ondan sonra ben de 'hatıra olsun.' diye onu çektim. Ertesi gün böyle bir olayla karşılaştık. Muzaffer abi çok sevdiğimiz bir insandı, neşeli biriydi. Solhan'ın en sevilen insanlarından biriydi. Çektiğim görüntüyü her gün izliyoruz ve üzülüyoruz." diye konuştu.

"O gün bizden helallik istedi"

Balık avı malzemeleri satan iş yerinin sahibi Hidayet Döner de Muzaffer Diken'in gençlik fotoğrafının yıllardır dükkanında asılı olduğunu anlattı.

Diken'i mezarını kazdırdığı gün aradığını belirten Döner, şunları kaydetti:

"Muzaffer ağabeyi aradım, 'Neredesin gel bir çay içelim' dedim. 'Mezarımı kazdırıyorum.' dedi. Öyle deyince ben espri olarak anladım. 'Şaka yapma' dedim. 'Vallahi, mezarımı kazdırıyorum.' dedi ve buraya geldi. Biz inanmadık, görüntüleri gösterince inandık. Sonra İlyas video çekti. Epey bir şakalaştık, şen şakrak bir arkadaştı. Çok değerli bir arkadaştı. Sonra vedalaştık. Vedalaşmanın ömrünün artık son vedalaşması olduğunu bilmiyorduk."

Diken'in hayatını kaybetmesine inanamadığını anlatan Döner, "Hastaneye gidip morgda kendi gözümle görmeden inanamadım. Allah mekanını cennet etsin. Şoktayız. Allah sevenlerine sabırlar versin. O gün bizden helallik istedi hatta o gün iki kere vedalaştık. İlkinde elini de öptüm. Gittiği her yere renk katıyordu. Çok renkli bir kişiliği vardı. Gittiği her yere neşe saçıyordu. Rabbim kabrine de böyle neşeler saçsın inşallah." ifadelerini kullandı.

Kendisi ve eşi için mezar yeri kazdırmıştı

İstanbul'da yaşayan Muzaffer Diken, yakınlarını ziyaret etmek için Bingöl'ün Solhan ilçesine gelmişti. Diken, anne ve babasının mezarının yanında 17 Haziran'da kendisi ve eşi için mezar yeri kazdırmış, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülemişti.

Daha sonra bir arkadaşını iş yerinde ziyaret eden Diken, durumu anlatmış ve çektiği görüntüleri izlettirmişti.

Mezarının kazılmasından bir gün sonra 18 Haziran'da İstanbul'a dönmek üzere hazırlık yapan Diken, kalp krizi geçirmesi üzerine kaldırıldığı Solhan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Diken'in ölümünün ardından cep telefonu ile mezarını kazdırırken kaydettiği görüntüleri arkadaşlarına gösterdiği ana ilişkin kayıtlar ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mezarını Kazdı, Bir Gün Sonra Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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