Mezarlıkta 21 İnsan Cenini Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mezarlıkta 21 İnsan Cenini Bulundu

16.05.2026 21:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da mezarlıkta bulunan plastik varilde 21 cenin tespit edildi, polis soruşturma başlattı.

ŞANLIURFA'da bir mezarlıkta bulunan plastik varilin içinde, 21 insan cenini bulundu. Kaplar içerisinde muhafaza edilen ceninlerin, hastaneden gömülmek üzere gönderildiği ancak bir kenara bırakıldığı iddia edildi.

Olay, kentteki Yeni Mezarlık'ta meydana geldi. İddiaya göre, mezarlık ziyaretine giden vatandaşlar, çöp attıkları bir varilin içerisinde kaplara konulmuş insan ceninlerini fark etti. Üzerlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi etiketleri bulunduğu öne sürülen ceninler için polise ihbarda bulunuldu. Mezarlığa sevk edilen polis ekipleri, ceninlerin gömülmek üzere kim tarafından getirildiği ve neden bir kenara bırakıldığıyla ilgili çalışma başlattı. Düşük ve kürtaj sonucu ölmüş olduğu değerlendirilen ceninler için bölgede güvenlik önlemi alındı. Ceninler, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mezarlıkta 21 İnsan Cenini Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
TFF, Galatasaray’ın kupa törenine katılım göstermedi TFF, Galatasaray'ın kupa törenine katılım göstermedi
Antalya’da yabancı uyruklu şahıs kedinin üzerine bastı, köpeği tekmeledi Antalya'da yabancı uyruklu şahıs kedinin üzerine bastı, köpeği tekmeledi
Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor Sarı-kırmızılılar kupasını kaldırdı Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor! Sarı-kırmızılılar kupasını kaldırdı
Süper Lig’e dönüş yolunda Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
2027 hac başvuruları için tarih belli oldu 2027 hac başvuruları için tarih belli oldu

21:44
Rizespor’da Samet Akaydin için yolun sonu
Rizespor'da Samet Akaydin için yolun sonu
21:33
Çorluspor 1947’nin 2. Lig’e yükselişi ilçede coşkuyla kutlandı
Çorluspor 1947’nin 2. Lig’e yükselişi ilçede coşkuyla kutlandı
21:22
Eski MMA dövüşçüsü dalgalarla boğuşan 4 çocuğu kurtardı, kendisi sulara gömüldü
Eski MMA dövüşçüsü dalgalarla boğuşan 4 çocuğu kurtardı, kendisi sulara gömüldü
20:48
Şanlıurfa’da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
Şanlıurfa'da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 22:11:51. #7.12#
SON DAKİKA: Mezarlıkta 21 İnsan Cenini Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.