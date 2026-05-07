Mezarlıkta Bıçaklanan Engelli Kardeşin Katili Bulunamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mezarlıkta Bıçaklanan Engelli Kardeşin Katili Bulunamadı

Mezarlıkta Bıçaklanan Engelli Kardeşin Katili Bulunamadı
07.05.2026 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fehmi Lup'un ağabeyi, kardeşinin katillerinin bulunması için Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

KAYSERİ'de 3 yıl önce mezarlıkta bıçaklanmış halde cesedi bulunan zihinsel engelli Fehmi Lup'un (34) ağabeyi Sadullah Lup (43), Adalet Bakanlığı tarafından yeni kurulan 'Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı' tarafından kardeşinin katil ya da katillerinin bulunacağına inandığını belirterek, "Benim engelli kardeşim size ne yaptı? Ben katillere bunu sormak istiyorum. Ama 3 yıl geçmesine rağmen kardeşimin katilleri ortada yok" dedi.

Yüzde 84 zihinsel engelli olan Fehmi Lup, 9 Ekim 2023'te arkadaşının evine gitti. Arkadaşında yemek yedikten sonra evden çıkan Lup, kuzeninin mezarını ziyaret etmek için asri mezarlığa gitti. Fehmi Lup, burada ölen kuzeninin oğlunu aradı. Mezarın yerini soran Lup'tan, bir daha haber alınamadı. Fehmi Lup'un eve gelmeyince ağabeyi Sadullah Lup, onu aramaya başladı. Sadullah Lup, kardeşinin kuzeninin mezarını ziyarete gittiğini öğrenip mezarlığa gitti. Sadullah Lup, kardeşini mezarlıkta hareketsiz halde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Fehmi Lup'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, 3 yıl geçmesine rağmen şüpheli ya da şüphelilere ulaşılamadı.

'BENİM ENGELLİ KARDEŞİM SİZE NE YAPTI'

Sadullah Lup, kardeşinin katillerinin bulunmasını istedi. Kardeşinin kimseye zararı olmadığını söyleyen Sadullah Lup, "Kardeşimin mezarlığa girişi var ama çıkışı olmadı. Mezarlığın her yerine baktım. Kardeşimi bulamadım. Sonra yeniden mezarlıkta aramaya başladım. Yerde yatıyordu. Gözleri açık havaya bakıp yeşil gözleri ile gülümsüyordu. Bunu yapan kim? Katillerin bulunmasını istiyorum. Benim engelli kardeşim size ne yaptı? Ben katillere bunu sormak istiyorum. Ama 3 yıl geçmesine rağmen kardeşimin katilleri ortada yok. Yapan da hiç mi vicdan ve Allah korkusu yok. Adalet Bakanımızdan tek isteğim katillerin elini kolunu sallayarak gezmesini istemiyorum. Yakalansın" diye konuştu.

'HABERİ İLK ALDIĞIMDA, 'İNŞALLAH KARDELİMİN KATİLLERİ DE BULUNUR' DEDİM'

Lup, "Evimizin güneşi vardı artık karanlıktayız. Babam, kardeşimin ölümüne dayanamadı ve 6 ay sonra o da vefat etti. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılacağı haberini ilk aldığımda, 'İnşallah kardeşimin katillerini de bulurlar' dedim. Allah'a her gün dua ediyorum. Fehmi, Kayseri'nin sembollerinden biriydi. Engel durumundan dolayı esnafın çoğu onu tanırdı, severdi. Kayseri'de sadece biz değil, onu seven herkes katillerinin yakalanmasını istiyor. Adalet Bakanlığımızdan tek ricam katillerinin ortaya çıkarılması ve kardeşimin kanının yerde kalmaması" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Magazin, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mezarlıkta Bıçaklanan Engelli Kardeşin Katili Bulunamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
İşte Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’yi emanet edeceği hoca İşte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi emanet edeceği hoca
Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları’ndan Hürmüz Boğazı kararı Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı kararı
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
Ülkede şok uygulama Zorbalık yapan öğrencilere “sopa cezası“ getirildi Ülkede şok uygulama! Zorbalık yapan öğrencilere "sopa cezası" getirildi
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı

12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
11:55
Alperen Şengün’e büyük ayıp Adı 1. sırada çıktı
Alperen Şengün'e büyük ayıp! Adı 1. sırada çıktı
11:34
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
11:29
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
11:26
Acun Ilıcalı’dan kendi yıldızı hakkında bomba Fenerbahçe sözleri: 25 golden aşağı atmaz
Acun Ilıcalı'dan kendi yıldızı hakkında bomba Fenerbahçe sözleri: 25 golden aşağı atmaz
11:16
Mısır televizyonunda “Yıldırımhan“ övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Mısır televizyonunda "Yıldırımhan" övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 12:16:15. #7.13#
SON DAKİKA: Mezarlıkta Bıçaklanan Engelli Kardeşin Katili Bulunamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.