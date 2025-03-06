Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, İftar Sofrasında Hemşehrileriyle Buluştu - Son Dakika
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Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, İftar Sofrasında Hemşehrileriyle Buluştu

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, ramazan ayında Kent Lokantası'nda iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya gelerek dayanışma ve yardımlaşma konularına vurgu yaptı. Başkan, lokantanın uygun fiyatlı yemek hizmetinin dar gelirli vatandaşlar için büyük kolaylık sağladığını belirtti.

06.03.2025 15:50  Güncelleme: 17:21
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(MERSİN)- Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, hemşehrileriyle iftar sofrasında buluştu. Kent Lokantası'nda vatandaşlarla bir araya gelen Tuncer, ramazan ayının dayanışma ve yardımlaşma ayı olduğunu vurgulayarak, "Mezitli Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanında olmaya, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Ahmet Serkan Tuncer, ramazan ayının bereketini Kent Lokantası'nda vatandaşlarla birlikte yaşadı. İftar saatinde Kent Lokantası'na gelen Tuncer, hemşehrileriyle aynı sofrada buluştu. Vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Tuncer, "Kent Lokantamız, ramazan ayında da sofraların bereketini ve paylaşmanın güzelliğini yansıtıyor. Burada vatandaşlarımızla aynı sofrayı paylaşmak, onların düşüncelerini dinlemek bizim için çok kıymetli. Ramazan birlik ve beraberliğin, dayanışmanın ayıdır. Mezitli Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanında olmaya, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

"Kent Lokantası hem uygun hem de çok lezzetli"

Vatandaşlar ise Kent Lokantası'nın uygun fiyatlı kaliteli yemek hizmeti sunduğunu, özellikle dar gelirli vatandaşlar için büyük kolaylık sağladığını ifade etti. Lokantada iftarını yapan emekli vatandaşlar, "Kent Lokantası bizim için çok iyi oldu. Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Öğrenci Eda Demir ise "Ben üniversite öğrencisiyim ve bazen yemek yapmaya vaktim olmuyor. Kent Lokantası hem uygun hem de çok lezzetli. Ramazan ayında da böyle bir ortamda iftar açmak çok güzel" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, İftar Sofrasında Hemşehrileriyle Buluştu - Son Dakika

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