Mezitli Belediye Meclisi ekim toplantısında gündemi komisyonlara havale etti

(MERSİN) - Mezitli Belediye Meclisi'nin ekim ayı olağan toplantısının ilk birleşiminde gündem maddeleri görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi. Belediye Başkan Vekili Turgut Selağzı, "Mezitli'miz için ortak akıl ve iş birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Mezitli Belediyesi Meclisi, ekim ayı olağan toplantısının birinci birleşimini Başkan Vekili Turgut Selağzı başkanlığında gerçekleştirdi. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, gündemde yer alan maddeler görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi. Toplantı kapsamında ayrıca encümen üyesi seçimi yapıldı.

Selağzı, "Mezitli'miz için ortak akıl ve iş birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Alınan kararların ilçemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.