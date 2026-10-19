Mezitli Belediye Meclisi ekim toplantısında gündemi komisyonlara havale etti - Son Dakika
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Mezitli Belediye Meclisi ekim toplantısında gündemi komisyonlara havale etti

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Mezitli Belediye Meclisi ekim toplantısında gündemi komisyonlara havale etti
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Mezitli Belediye Meclisi, ekim ayı olağan toplantısının ilk birleşiminde gündem maddelerini komisyonlara havale etti ve encümen üyesi seçimini yaptı. Başkan Vekili Turgut Selağzı, ortak akıl ve iş birliğiyle çalışacaklarını belirterek kararların ilçeye hayırlı olmasını diledi.

(MERSİN) - Mezitli Belediye Meclisi'nin ekim ayı olağan toplantısının ilk birleşiminde gündem maddeleri görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi. Belediye Başkan Vekili Turgut Selağzı, "Mezitli'miz için ortak akıl ve iş birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Mezitli Belediyesi Meclisi, ekim ayı olağan toplantısının birinci birleşimini Başkan Vekili Turgut Selağzı başkanlığında gerçekleştirdi. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, gündemde yer alan maddeler görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi. Toplantı kapsamında ayrıca encümen üyesi seçimi yapıldı.

Selağzı, "Mezitli'miz için ortak akıl ve iş birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Alınan kararların ilçemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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