Mezitli Belediyesi, Gençlik Merkezi'nde Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Başlattı - Son Dakika
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Mezitli Belediyesi, Gençlik Merkezi'nde Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Başlattı

Mezitli Belediyesi Mehmet Altunören Gençlik Merkezi'nde ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti başladı. Psikolog İlayda Yılmaz tarafından alınan başvurular doğrultusunda, çocuklar ve yetişkinler için bireysel destek planları hazırlanıp uygulanıyor. Hizmetten faydalanmak için Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'ne başvuru yapılabilir.

01.08.2024 14:35
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(MERSİN) - Mezitli Belediyesi, Mehmet Altunören Gençlik Merkezi'nde ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti başlattı.

Mezitli Belediyesi Mehmet Altunören Gençlik Merkezi, 52102 Sokak No: 17-9 adresinde ücretsiz psikolojik danışmanlık veriyor. Bireyin kendini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı iletişim halinde olması, kendini geliştirmesi amaçlanıyor.

Psikolog İlayda Yılmaz tarafından alınan başvurular doğrultusunda, çocuklar ve yetişkinler için bireysel destek planları hazırlanıp uygulanıyor. Bireylerin yaşadığı sorunlara yönelik profesyonel çözümler sunuluyor. Psikolojik danışmanlık hizmeti randevu sistemiyle çalışıyor.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, toplumsal sorunların çözümünde gerekli tüm adımları attıklarını belirterek, "Her kesime eşit ve adil hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Kadın ve Çocuk Danışma Merkezimizde ücretsiz psikolog desteği sağlayarak, toplumsal sorunların çözümüne devam ediyoruz. Bu tür hizmetlerimizi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Psikoloji danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak için Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'ne yüz yüze başvuru yaparak ya da 0324 358 01 33 numaralı telefondan ulaşarak bilgi ve randevu alabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mezitli Belediyesi, Gençlik Merkezi'nde Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Başlattı - Son Dakika

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